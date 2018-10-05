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После обвала акций Tesla Илон Маск продолжает шутить

Политика

Маск: «Смена названия для них так кстати!»

После обвала акций Tesla Илон Маск продолжает шутить
Heisenberg Media
Илон Маск

Нью-Йорк, США, 5 октября 2018, 04:14 — REGNUM  Американский бизнесмен Илон Маск в юмористическом ключе переиначил название Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC, Securities and Exchange Commission), с которой ранее заключил досудебное соглашение по расследованию о мошенничестве. Свою шутку Маск опубликовал в Twitter.

«Я просто хочу сказать, что комиссия по обогащению спекулянтов (Shortseller Enrichment Commission, SEC — прим. ИА REGNUM ) отлично выполняет свою работу. И смена названия для них так кстати!» — заявил он.

При этом заявление Маска появилось в соцсети в тот же день, как федеральный суд Нью-Йорка потребовал от него и SEC обосновать целесообразность досуденбого соглашения.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября американский бизнесмен Илон Маск заключил досудебное соглашение с Комиссией по ценным бумагам США, обвинявшей его в мошенничестве. Согласно этому соглашанию, Маск выплатит штраф в размере $20 млн и уйдет с поста совета директоров компании Tesla.

Читайте ранее в этом сюжете: “Американский Остап Бендер”: соцсети об увольнении Илона Маска

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Деятельность американского бизнесмена Илона Маска
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