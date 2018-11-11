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Туристы назвали лучшие города России для шопинга

Общество

Рейтинг возглавила Москва

Москва, 11 ноября 2018, 11:18 — REGNUM  Рейтинг лучших городов в России для туристического шопинга представил сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Российский сервис провел опрос туристов к «международному дню шопинга», отмечаемому 11 ноября. Клиентам сервиса в социальных сетях предлагали выбрать лучший город России для туристического шопинга.

Рейтинг ожидаемо возглавила Москва, за столицу проголосовало 53% участника опроса.

Санкт-Петербург лучшим городом для шопинга назвали 26% опрошенных, Сочи — 15%.

Замкнули пятерку Казань и Калининград, получившие по 3% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос исследовательского холдинга «Ромир», проведенные в октябре, показал, что 72% граждан России активно пользуется скидочными картами различных торговых сетей.

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