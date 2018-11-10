В Калуге назвали победителей конкурса детских рисунков о полиции

Калуга, , 17:13 — REGNUM В управлении МВД России по Калужской области подвели итоги регионального этапа конкурса МВД России «Мои родители работают в полиции!»

Как сообщили 10 ноября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, участниками творческого конкурса стали дети в возрасте от 6 до 14 лет.

Конкурсной комиссии, предстоял сложный выбор. Ведь на суд жюри поступило около 60 работ, выполненных юными художниками в разной технике: гуашь, акварель, графика, пастель. Фантазии детей не было предела.

Среди поступивших работ были выбраны три лучшие. Работы-победители регионального этапа примут участие во Всероссийском конкурсе, организованном МВД России.

Рисунки участников конкурса стали украшением зеркального зала Калужского драматического театра во время проведения торжественного собрания, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Затем работы ребят будут переданы в музей истории УМВД России по Калужской области.

Читайте также: Ульяновские педагоги — финалисты федерального конкурса «Растим гражданина»