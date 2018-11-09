Ульяновские педагоги — финалисты федерального конкурса «Растим гражданина»

Ульяновск, , 12:20 — REGNUM Три ульяновских педагога стали финалистами всероссийского конкурса «Растим гражданина». Конкурс проводится Министерством просвещения России, награждение победителей состоится сегодня, 9 ноября, в Совете Федерации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Проект Минпросвещения направлен на выявление и распространение лучших практик социально-активных технологий воспитания школьников. Второй год подряд в числе лучших в стране отмечаются проекты педагогов от Ульяновской области.

«Вопросы гражданского и патриотического воспитания ребятишек остаются для нас приоритетными. Эта тема стала одной из ключевых ещё на всероссийском педагогическом форуме, который прошел у нас в регионе в марте 2018 года. Мы взяли в работу все передовые идеи и рекомендации федеральных экспертов и продолжим развивать воспитательную работу в школах», — сказал губернатор Сергей Морозов.

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 3672 педагога из всех регионов России. На финал приглашены 25 конкурсантов в каждой номинации, набравшие максимальное количество баллов в рейтинговом порядке. В их число вошли три представителя Ульяновской области. Это преподаватель многопрофильного техникума Ольга Голенева, декан факультета колледжа экономики и информатики УлГТУ Светлана Прохорова и старший методист данного учреждения Антонина Мартынова.

«На конкурс я представила проект «Мастерская успеха». Он нацелен на патриотическое, экологическое, интеллектуальное воспитание учащихся. Как классному руководителю и куратору группы в нашем колледже мне важно, чтобы эти направления получили свое развитие. При подготовке собраны материалы и фотографии мероприятий, которые уже проводятся в нашем учреждении», — поделилась Ольга Голенева.

В состав жюри входили доктора и кандидаты педагогических наук, специалисты Министерства образования и науки РФ, заслуженные и почетные работники отрасли, руководители образовательных, общественных детских и молодежных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти, представители Общественной палаты РФ, уполномоченные по правам ребенка субъектов РФ.

«Благодаря позиции губернатора Сергея Морозова, в регионе успешно реализуется ряд проектов, способствующих развитию и воспитанию учащихся. Например, с 2016 года регион — активный участник Российского движения школьников. Кроме того, по поручению главы региона мы приступили к разработке концепции ученического самоуправления», — добавила министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семёнова.

Награждение победителей пройдёт 9 ноября в Совете Федерации.