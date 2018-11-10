Эксперты узнали стоимость услуг киберпреступников

Москва, , 13:12 — REGNUM Эксперты «Лаборатории Касперского» изучили стоимость услуг хакеров на «черном рынке». Результаты опубликованы на сайте компании.

Дэвид Джейкоби изучил стоимость услуг хакеров, предоставляемых в даркнете. Даркнетом (с англ. — скрытая сеть) называют скрытую часть интернета, использующую нестандартные протоколы и порты для анонимного доступа.

Эксперт сообщил, что злоумышленники продают аккаунты в социальной сети Facebook за 1$, аккаунты в аудио-сервисе Spotify за $2, аккаунты интернет-телевидения Netflix за $1−5.

За сумму от $5 до $50 злоумышленники готовы предоставить доступ к устройству конкретного пользователя с помощью взлома протокола RDP для удаленного управления ОС Windows или системы удаленного доступа VNC.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре компания Group-IB оценила годовой ущерб российской финансовой сферы от атак киберпреступников в 2,96 млрд рублей.