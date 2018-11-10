Снег выпадет в Москве уже в начале следующей недели

Москва, , 10:27 — REGNUM Осадки в виде снега в Москве обещает Гидрометцентр уже в ночь на 13 ноября. Информация об этом 10 ноября выложена на сайте ведомства.

На следующей неделе осадки в виде снега ожидаются в столице в ночь с 12 на 13 ноября. Гидрометцентр обещает москвичам небольшой снег, который выпадет в ночь с понедельника на вторник и продолжит идти во вторник днём.

Снега ожидается немного, метеорологи поясняют, что снежный покров ожидается около 1 см толщиной. Но, благодаря тому, что в столице с ночи 10 ноября установится минусовая температура воздуха, снег не растает.

Начиная со вторника, 13 ноября, и до конца будущей недели небольшие осадки в виде снега ожидаются в дневное и в ночное время суток. Температура воздуха при этом преимущественно будет ниже ноля.

Напомним, что 10 ноября в Москве ожидаются слабые осадки и гололедица.

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