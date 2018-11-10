Американские знаменитости покидают дома в Калифорнии из-за пожара

Сакраменто, США, , 09:21 — REGNUM Американский режиссер Гильермо дель Торо, певица Леди Гага и другие знаменитости покинули свои дома в Калифорнии из-за угрозы распространения пожара. Сообщения об этом появились в личных блогах в Twitter.

Режиссер Гильермо дель Торо (получивший в этом году «Оскар» за фильм «Форма воды») написал в Twitter, что покинул свою резиденцию «Холодный дом».

В вилле режиссера, названной в честь романа Чарльза Диккенса, находится полноценный частный музей, состоящий из более чем 10 тысяч произведений искусства.

Режиссер и сценарист Скотт Дерриксон сообщил, что огонь уже уничтожил его дом, но семья не пострадала.

Певица Леди Гага поблагодарила всех сотрудников полиции, пожарных и спасательных служб.

«Я, как и многие другие, не знаю, загорится ли мой дом. Все, что нам остается — молиться друг о друге», — добавила певица.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент США Дональд Трамп ввел в штате Калифорния режим чрезвычайной ситуации. Для борьбы с пожаром на помощь местным службам направлены федеральные спасательные подразделения.

Пожары в Калифорнии унесли жизнь 10 человек, разрушено около 7 тысяч строений, включая жилые дома. Около 250 тысяч человек эвакуировано.