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Жертвами пожаров в Калифорнии стали пять человек

Общество

Машины сгорели при пожаре

Лос-Анджелес, США, 10 ноября 2018, 00:41 — REGNUM  Тела пяти погибших обнаружены на территории штата Калифорния (США), где бушуют лесные пожары, сообщает Associated Press.

Как отметили местные правоохранители, трупы обнаружены в машинах на севере штата. Автомобили сгорели при пожаре.

Напомним, лесные пожары в Калифорнии бушуют третий день — с 8 ноября. Возгорание охватило более 7,2 тыс. га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сгорела часть города Парадайс. На территории округов Лос-Анджелес и Вентура действует режим чрезвычайной ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калифорнии лесной пожар уничтожил тысячи домов в Парадайсе

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Лесные пожары — 2018
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