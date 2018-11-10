Жертвами пожаров в Калифорнии стали пять человек

Лос-Анджелес, США, , 00:41 — REGNUM Тела пяти погибших обнаружены на территории штата Калифорния (США), где бушуют лесные пожары, сообщает Associated Press.

Как отметили местные правоохранители, трупы обнаружены в машинах на севере штата. Автомобили сгорели при пожаре.

Напомним, лесные пожары в Калифорнии бушуют третий день — с 8 ноября. Возгорание охватило более 7,2 тыс. га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сгорела часть города Парадайс. На территории округов Лос-Анджелес и Вентура действует режим чрезвычайной ситуации.

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