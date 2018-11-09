Школьников ростовской гимназии пригласили на «День мёртвых» в ЮФУ

Ростов-на-Дону, , 14:35 — REGNUM Южный федеральный университет принял на своей площадке мероприятие, посвященное так называемому Дню мёртвых, на которое были приглашены ученики ростовской гимназии №52, сообщает 9 ноября пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло в рамках дискуссионного клуба при участии культурно-просветительского студенческого общества СНО «Aula Hispánica». Участниками мексиканского праздника стали первокурсники ЮФУ.

«Студенты 1 курса не только украсили зал, но также соорудили традиционный алтарь с настоящим Хлебом Мёртвых и другими угощениями. Насладиться необычной атмосферой Дня Мёртвых пришли не только студенты и преподаватели ЮФУ, но и ученики ростовской гимназии N52», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведущими мероприятия стали преподаватели Северо-Кавказского научного центра высшей школы (подразделение ЮФУ). Они «рассказали всем присутствующим об истории Дня Мёртвых» и объяснили, «чем этот праздник отличается от столь известного всем Хэллоуина».

Добавим, что в традиции индейцев майя и ацтеков День мёртвых посвящён памяти умерших. В этот день они приносили дары богине Миктлансиуатль и сооружали стены с изображением черепов.

В российской традиции такое преклонение перед смертью отсутствует, однако в Ростове-на-Дону настойчиво продолжают просвещать о «празднике». Ранее во время молодежного форума «Ростов 2018 — время возможностей» организаторы вечерних мероприятий разрешили проведение танца, исполнители которого были вдохновлены «Днём мертвых» и возможностью принести «светлую смерть» на донскую землю.

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