В Красноярске проверили трубы на дне Енисея перед Универсиадой-2019

Красноярск, , 11:55 — REGNUM Красноярские водолазы приступили к проверке трубопроводов, обеспечивающих транспортировку стоков от объектов зимней Универсиады-2019 на острове Отдыха, сообщает 9 ноября пресс-служба компании «КрасКом».

Отмечается, что на островах Енисея расположены Центральный стадион и Дворец спорта им. Ивана Ярыгина, которые имею особую систему водоотведения. Откачка нечистот с этих объектов производится по по двум подводным коллекторам, залегающим на полутораметровой глубине в Абаканской протоке.

Первый же осмотр показал, что подводный участок трубопровода завален мусором — водолазы убрали с него автомобильные шины и порядка десяти килограммов металлолома.

Сегодняшнее обследование первых 200 погонных метров трубопроводов показало, что коллектор хорошо занесен донными отложениями, и что отсутствует вымывание грунта из-под дюкера. Работы в этом направлении коммунальщики продолжат.

Читайте также: КрасКом готовит сети для оснежения горнолыжных трасс к Универсиаде-2019