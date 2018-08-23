«КрасКом» готовит сети для оснежения горнолыжных трасс к Универсиаде-2019

Красноярск, , 14:15 — REGNUM Всего две-три недели отведено подрядчику на строительство трубопроводной инфраструктуры, которая будет использоваться для искусственного оснежения горнолыжных трасс на Николаевской сопке, сообщил 23 августа главный инженер управления капитального строительства компании «КрасКом» Константин Сечин.

«Чтобы уложиться в отведенный срок — 15 сентября, подрядчик работает на объекте круглосуточно», — приводит его слова пресс-служба Красноярского жилищно-коммунального комплекса.

Чтобы обеспечить безопасность рабочих на участке между горным склоном и автомобильной дорогой, на улице Лесной организовано реверсивное регулирование движения личного и общественного транспорта.

В компании пояснили, что водовод потребуется, чтобы подключить станцию оснежения на Николаевской сопке — именно там пройдет часть мероприятий XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Проект обеспечения объекта дополнительным объемом холодной воды предусмотрен инвестиционной программой «КрасКома» в сфере водоснабжения и водоотведения Красноярска на 2018−2022 годы. Общая стоимость работ составит 130 млн рублей.

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