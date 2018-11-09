Какие новогодние подарки получат дети в Казани: подробности торгов

Казань, , 10:29 — REGNUM Управление образования исполкома Казани закупит 135 тыс. сладких новогодних подарков для маленьких горожан. Поставщика определят 19 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена лота — 35 775 265 рублей, поставка должна быть произведена в декабре. Планируется закупить 135 001 подарок по цене за единицу — 265 рублей. Оплата контракта будет проведена из городского бюджета на 2018 год. Вес подарка — не менее 600 гр.

Упаковка должна быть выполнена из хром-эрзац картона, с полноцветной печатью.

«На ручке упаковки изображены: Дед Мороз, поросенок, и поздравления «Яңа ел белән» (на татарском языке). На боковых сторонах упаковки изображены: игрушки, сладости и поздравление «С Новым Годом!» (на русском языке), изображения с символикой г. Казани (панорама кремля, герб), часы, еловые ветки», — отмечается в техзадании.

Кроме сладостей в состав подарка входит красочный магнит с символом года — свиньёй или кабаном и символикой Казани.

Сладкие подарки должны иметь остаточный срок годности товара не менее ¾ с даты, подписанной заказчиком и поставщиком.

В составе подарка планируется сахарное фасованное печенье, конфета-батончик, мармеладные формовые конфеты, конфеты-пралине, два подсолнечных неглазированных козинака, десерт в виде мягких вафель с джемовой начинкой, конфеты сливочные с молочной тянучкой, конфеты с помадным корпусом со вкусом банана, лимона, зефир с «вареной сгущенкой», пастила фруктовая неглазированная, мармелад жевательный, карамель, вафли с прослойкой воздушной шоколадной глазури, некое мучное кондитерское изделие объемной формы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году исполком Казани закупал для детей 128 470 сладких новогодних подарков. В результате торгов начальная цена 32,117 млн рублей опустилась почти вдвое. Победителем тендера стала частный предприниматель Ольга Воронцова, предложившая поставить запрашиваемый товар за 18,467 млн рублей. Второй участник торгов ООО «Бахетле-1» просило за услуги 18,628 млн рублей.

В 2016 году сладкий тендер обошелся властям города в 29,6 млн рублей.

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