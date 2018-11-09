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ФСБ задержала в Ленобласти группу браконьеров и сотрудника Росрыболовства

Общество

Браконьеры незаконно добывали атлантического лосося

ФСБ задержала в Ленобласти группу браконьеров и сотрудника Росрыболовства
Иллюстрация: УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти
Задержание рыбных браконьеров в Ленобласти

Кингисепп, Ленинградская область, 9 ноября 2018, 09:56 — REGNUM  Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали в Кингисеппском районе Ленобласти группу браконьеров, незаконно добывавших ценную рыбу — атлантического лосося.

Организатором преступной деятельности оказался сотрудник отдела государственного контроля надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ленобласти Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Как сообщили 9 ноября в пресс-службе регионального УФСБ, в отношении сотрудника отдела рыбоохраны Кингисеппским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Ленобласти возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

За это преступление может быть назначено до четырех лет лишения свободы.

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Браконьерство
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