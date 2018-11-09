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В Одессе осквернили памятник матросам броненосца «Потёмкин»

Общество

Пострадала также мемориальная табличка жертвам белого террора

Одесса, Украина, 9 ноября 2018, 09:07 — REGNUM  Неизвестные вандалы облили красной краской памятник участникам восстания на броненосце «Потёмкин», а также памятник матросу Григорию Вакуленчуку, убитому в ходе этого восстания, сообщило 8 ноября информационное агентство УНН.

На монументе потёмкинцам злоумышленники написали «Смерть красным палачам». Они также осквернили мемориальную табличку в честь большевиков, убитых деникинцами в 1920 году.

Восстание на броненосце «Потёмкин» произошло в 1905 году. По мотивам этого события советский режиссёр Эйзенштейн снял свой знаменитый фильм.

Напомним, 6 ноября в Коломые на Западной Украине вандалы повалили кресты на старом польском кладбище.

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Вандализм
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