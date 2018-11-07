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Вандалы разгромили польское кладбище на Западной Украине

Общество

Кресты недавно установили представители польской общины

Коломыя, Украина, 7 ноября 2018, 13:44 — REGNUM  В городе Коломыя Ивано-Франковской области неизвестные повалили кресты на территории польского кладбища, заявила общественный деятель Лилиана Одосий, сообщило 6 ноября издание «Галицкий корреспондент».

«Польская община обновляет в городе старые могилы своих земляков, в частности обновили кресты, в память о погибших в 1918—1919 годах под Коломыей. Их освятили две недели назад», — рассказала активистка журналистам.

Напомним, между Украиной и Польшей идёт вялотекущая война памятников. Украинская сторона недовольна сносом незаконно установленных на территории Польши памятников членам ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и процессом эксгумации останков боевиков на кладбище в Грушовичах. В то же время польский МИД протестует против сноса скульптур львов на Лычаковском кладбище Львова, которые посвящены защитникам города, погибшим в бою с украинцами в 1918—1919 годах.

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Кладбищенский вандализм
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