Вандалы разгромили польское кладбище на Западной Украине

Коломыя, Украина, , 13:44 — REGNUM В городе Коломыя Ивано-Франковской области неизвестные повалили кресты на территории польского кладбища, заявила общественный деятель Лилиана Одосий, сообщило 6 ноября издание «Галицкий корреспондент».

«Польская община обновляет в городе старые могилы своих земляков, в частности обновили кресты, в память о погибших в 1918—1919 годах под Коломыей. Их освятили две недели назад», — рассказала активистка журналистам.

Напомним, между Украиной и Польшей идёт вялотекущая война памятников. Украинская сторона недовольна сносом незаконно установленных на территории Польши памятников членам ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и процессом эксгумации останков боевиков на кладбище в Грушовичах. В то же время польский МИД протестует против сноса скульптур львов на Лычаковском кладбище Львова, которые посвящены защитникам города, погибшим в бою с украинцами в 1918—1919 годах.

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