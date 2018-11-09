Задержан водитель, задавивший ребенка в Ленобласти и скрывшийся с места ДТП

Подпорожье, Ленинградская область, , 09:05 — REGNUM Сотрудники полиции Ленинградской области сумели найти задержать предполагаемого виновника ДТП, в результате которого в городе Подпорожье погибла 10-летняя девочка. Им оказался 59-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, вечером 8 ноября на улице Ленина в Подпорожье автомобиль Chevrolet Niva в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу, после чего скрылся. Ребенок скончался на месте.

«Полицейскими был установлен и задержан 59-летний гражданин, который предположительно управляя указанным автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть школьницу», — сообщили 9 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). За это грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, водитель управлял транспортным средством без водительского удостоверения. Ранее он был неоднократно судим и привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Его задержали по месту жительства, суд изберет ему меру пресечения на время следствия.

Читайте ранее в этом сюжете: Водитель в Ленобласти сбил ребенка и скрылся с места происшествия