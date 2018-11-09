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С флоридца, ходившего за пивом с аллигатором под мышкой, сняли обвинения

Общество

Однако за ним осталось обвинение по жестокому обращению с животными

Джексонвилль, США, 9 ноября 2018, 04:29 — REGNUM  Сотрудники организации по охране дикой природы американского штата Флорида сняли часть обвинений с жителя Джексонвилля, который в июле 2018 года пришел в магазин купить себе пива с аллигатором на руках, сообщает CBS.

Ранее в американских СМИ стал популярным ролик, как некий гражданин забегает в супермаркет с аллигатором в руке и бежит к холодильнику с пивом.

Этим случаем заинтересовалась служба охраны природы и начала расследование. В ходе расследования с жителя Джексонвилля было снято обвинение в «хранении или демонстрации ядовитых рептилий», так как аллигатор не является ядовитым животным. Однако ему все еще грозит разбирательство по статье за жестокое обращение с животными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее некий житель штата Флорида проник на ферму, занимающуюся разведением аллигаторов, и прыгнул в пруд с рептилиями. После попытки одного аллигатора атаковать незнакомца мужчине удалось скрыться. По иронии судьбы, в пруду от нарушителя спокойствия осталась лишь пара ботинок из крокодиловой кожи.

Читайте ранее в этом сюжете: Флоридец вломился на ферму аллигаторов и пострадал от рептилий

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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