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Личные вещи Стивена Хокинга ушли с молотка за $1,6 млн

Общество

Самым дорогим лотом была докторская диссертация ученого

Личные вещи Стивена Хокинга ушли с молотка за $1,6 млн
Doug Wheller
Стивен Хокинг

Лондон, 9 ноября 2018, 03:32 — REGNUM  Одно из первых инвалидных кресел известного британского ученого Стивена Хокинга, его докторская диссертация и коллекция наград были выставлены на аукционе Christie's в Лондоне, сообщает официальный сайт аукционного дома.

Сообщается, что диссертация Хокинга была куплена за $765 тыс. человеком, пожелавшим остаться неизвестным. За инвалидное кресло и семь наград, полученных ученым с 1975 по 1999 годы, аукционный дом выручил $390 тыс. Также были проданы летняя куртка Хокинга, копия его книги с автографом, несколько научных работ и фотопортрет ученого.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2018 года известный ученый и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни. Смерть ученого была вызвана осложнениями, вызванными амиотрофическим боковым склерозом, которым страдал Хокинг.

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии выставят на аукцион личные вещи Стивена Хокинга

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