Ивановская фабрика игрушки обеспечит детсады города развивающими куклами

Иваново, , 17:27 — REGNUM Развивающие куклы от Ивановской фабрики игрушки будут поставлять в детские сады города. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, говорилось 8 ноября в ходе посещения фабрики главой города Владимиром Шарыповым. Особенный интерес у главы города вызвал проект по развитию здорового образа жизни у детей в возрасте от трех до восьми лет, который фабрика разрабатывает при сотрудничестве с Министерством промышленной торговли РФ и региональным институтом бизнес-гида.

«Фабрика выпускает более сотни моделей кукол для разных возрастов. На производстве используются отечественные материалы, их безопасность подтверждена соответствующими сертификатами, а, следовательно, продукция безвредна для детей», — отметил глава города в ходе визита на фабрику.

Методика инновационных обучающих кукол-валеоигрушек «Восемь правил и восемь друзей здоровья» разработана кандидатом педагогических наук Игорем Меньшиковым — автором учебных пособий по формированию здорового образа жизни. В серию входит восемь «друзей здоровья» — куклы Распоряделкин, Закалялкин, Невредилкин, Умывалкин, Общалкин, Настроелкин, Питалкин, Движелкин, а также комплект методических материалов для занятий. Каждая кукла в стихах рассказывает о важности занятий физкультурой, правильном питании, соблюдении режима и здорового образа жизни. В озвучивании валеоигрушек принимали участие дети, воспитывающиеся в одном из детских домов Иванова.

Владимир Шарыпов одобрил предложение руководства Ивановской фабрики игрушек передать безвозмездно первую партию «друзей здоровья» в один из детских садов областного центра, комплект поступит уже в ближайший месяц, а в перспективе разработка ивановских кукольников может появиться во всех городских дошкольных образовательных учреждениях.

Глава областного центра также поддержал планы компании по развитию серии моделей бренда «Невеста из Иванова», в которой в том числе представлена ивановская девушка, изображенная на гербе города.

«Это, прежде всего, яркий и запоминающийся сувенир, который не стыдно подарить гостям и поставить в кабинете на видное место», — сказал Владимир Шарыпов.

Ивановская фабрика игрушки работает на рынке с 1942 года и является одним из пяти отечественных производителей детских кукол и единственной в регионе фабрикой кукол. Сегодня, рассказал директор фабрики Дмитрий Котов, фабрика выполняет заказы для крупных торговых организаций — «Ашан», «Сима Лэнд», «Игротрейд». В 2017 году предприятие увеличило производство на 20% — заказчикам было поставлено 76 тыс. кукол.