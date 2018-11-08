В Узбекистане проходит международная женская конференция

Ташкент, , 17:00 — REGNUM В Ташкенте в эти дни проходит крупная международная научно-практическая и общественная конференция на темы о роли женщин в демократическом обновлении и модернизации страны. Участники проводят широкое обсуждение как опыта современного Узбекистана, так и международной практики, сообщает 7 ноября Синьхуа со ссылкой на ряд СМИ этой туркестанской республики.

Значительная часть участников, включающие более 30 различных женских организаций и представителей гражданского общества, представляют страны Азии, для которых женский вопрос является исторически актуальным. В обсуждении также принимает участие делегация женского движения из Китая.