Четверг, 8 Ноября 2018 года
17:59:53 МСК

В Узбекистане проходит международная женская конференция

Общество

Участвуют около трех десятков НПО из различных стран

В Узбекистане проходит международная женская конференция
Цитата из х/ф «Член правительства». Реж. Александр Зархи, Иосиф Хейфиц. 1939. СССР
Женщина на трибуне

Ташкент, 8 ноября 2018, 17:00 — REGNUM  В Ташкенте в эти дни проходит крупная международная научно-практическая и общественная конференция на темы о роли женщин в демократическом обновлении и модернизации страны. Участники проводят широкое обсуждение как опыта современного Узбекистана, так и международной практики, сообщает 7 ноября Синьхуа со ссылкой на ряд СМИ этой туркестанской республики.

Значительная часть участников, включающие более 30 различных женских организаций и представителей гражданского общества, представляют страны Азии, для которых женский вопрос является исторически актуальным. В обсуждении также принимает участие делегация женского движения из Китая.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китай в Туркестане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить