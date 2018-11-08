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В Петрозаводском университете открылась Школа родных языков

Общество

Осенний лагерь собрал старшеклассников из школ, в которых изучают карельский, вепсский и финский языки

Петрозаводск, 8 ноября 2018, 11:35 — REGNUM  Школа родных языков и культуры народов Карелии открылась в Молодежном инновационном парке Петрозаводского государственного университета в рамках этнокультурного лагеря «Встреча юных на карельской земле», сообщила пресс-служба вуза.

«В этом году лагерь собрал старшеклассников из школ, где изучают карельский, вепсский и финский языки. Ребята приехали из Олонецкого, Калевальского национальных, Кондопожского, Сегежского, Прионежского районов, а также Костомукши, Петрозаводска и Тверской области», — говорится в сообщении.

В Школе родных языков ученики изучат ливвиковское, людиковское, тверское, собственно карельское наречия карельского языка, вепсский и финский языки. В число преподавателей вошли сотрудники кафедры прибалтийско-финской филологии института филологии ПетрГУ.

Также детей ждут занятия и лекции по национальной культуре Карелии и основам исследовательской деятельности. Лагерь будет работать до 10 ноября.

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