В Карелии будущих учителей начальных классов обучат «этнопедагогике»

Петрозаводск, 31 октября 2018, 12:27 — REGNUM Студенты Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета, обучающиеся по профилям «Учитель начальных классов» и «Учитель карельского языка», приступили к изучению предмета «Введение в этнопедагогику», сообщает 31 октября пресс-служба вуза.
«Одна из задач курса — освоение и включение в этнокультурное образовательное пространство Республики Карелия», — сообщили в университете.
Отмечается, что в октябре прошли два таких практических «погружения». Первокурсники побывали в Детском краеведческом музее Дворца творчества детей и юношества города Петрозаводска. Там они узнали о работе учреждений и познакомились с методами и приёмами музейной педагогики и этнопедагогики. Студенты играли в карельские игры, отгадывали загадки, интерпретировали обычаи карелов.
Во время встречи в Карельском институте развития образования прошла экскурсия по истории старейшего учреждения повышения квалификации республики. В этом году он отметил своё 80-летие.
В Центре этнокультурного образования института его руководитель познакомила будущих коллег с организационно — методической, образовательной и просветительской работой Центра, с новыми учебными и методическими пособиями для изучающих и преподающих карельский язык.
Студенты получили приглашение на региональную этнокультурную конференцию, подготовка к которой уже началась.
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