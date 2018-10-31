В Карелии будущих учителей начальных классов обучат «этнопедагогике»

Петрозаводск, , 12:27 — REGNUM Студенты Института педагогики и психологии Петрозаводского государственного университета, обучающиеся по профилям «Учитель начальных классов» и «Учитель карельского языка», приступили к изучению предмета «Введение в этнопедагогику», сообщает 31 октября пресс-служба вуза.

«Одна из задач курса — освоение и включение в этнокультурное образовательное пространство Республики Карелия», — сообщили в университете.

Отмечается, что в октябре прошли два таких практических «погружения». Первокурсники побывали в Детском краеведческом музее Дворца творчества детей и юношества города Петрозаводска. Там они узнали о работе учреждений и познакомились с методами и приёмами музейной педагогики и этнопедагогики. Студенты играли в карельские игры, отгадывали загадки, интерпретировали обычаи карелов.

Во время встречи в Карельском институте развития образования прошла экскурсия по истории старейшего учреждения повышения квалификации республики. В этом году он отметил своё 80-летие.

В Центре этнокультурного образования института его руководитель познакомила будущих коллег с организационно — методической, образовательной и просветительской работой Центра, с новыми учебными и методическими пособиями для изучающих и преподающих карельский язык.

Студенты получили приглашение на региональную этнокультурную конференцию, подготовка к которой уже началась.

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