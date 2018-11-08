Видео-хостинги Китая удалили более 570 тыс. роликов из-за нарушения закона

Пекин, , 10:57 — REGNUM В общей сложности 15 ключевых китайских платформ обмена видео удили 570 тыс. коротких видео в связи см нарушением авторских прав, сообщили власти Поднебесной, передает 7 ноября агентство Синьхуа.

В Национальное управление авторского права КНР были вызваны представители 15 крупнейших видео-хостингов, включая Douyin, Kuaishou, Pear Video and Bilibili еще в сентябре текущего года. Власти потребовали от платформ усилить защиту авторских прав относительно контента, публикуемого у них на площадках. Это должно касаться как текста и фото, так и видео с музыкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае в конце сентября текущего года была раскрыта банда, занимавшаяся продажей детской «пиратской» литературы. Было продано более 30,9 млн контрафактных детских книг.

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