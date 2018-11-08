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День 7 ноября в Екатеринбурге: фоторепортаж

Общество

Прошло два митинга и шествие

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День 7 ноября в Екатеринбурге: фоторепортаж
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Барабанщицы

Екатеринбург, 8 ноября 2018, 09:32 — REGNUM  В Екатеринбурге 7 ноября состоялись два праздничных митинга и шествие. В 16:40 на площади 1905 года прошёл митинг, организованный «Левым фронтом», Российской коммунистической рабочей партией, Межрегиональным объединением коммунистов, а также общественным движением «Трудовой Урал».

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Возле памятника Ленину
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Возле памятника Ленину
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Праздничная колонна 7 ноября
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Праздничная колонна 7 ноября
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Уже почти на месте
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уже почти на месте

А в 18:00 от Главпочтамта началось шествие, организованное свердловским обкомом КПРФ. Его участники дошли до площади 1905 года, где также провели праздничный митинг.

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Участники шествия
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Участники шествия
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Участники праздника возле памятника Ленину
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Участники праздника возле памятника Ленину

Праздничные торжества были организованы в честь 101-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

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Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге 7 ноября прошли праздничные митинги и шествие

regnum author Алексей Колчин
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