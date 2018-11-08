День 7 ноября в Екатеринбурге: фоторепортаж

Екатеринбург, , 09:32 — REGNUM В Екатеринбурге 7 ноября состоялись два праздничных митинга и шествие. В 16:40 на площади 1905 года прошёл митинг, организованный «Левым фронтом», Российской коммунистической рабочей партией, Межрегиональным объединением коммунистов, а также общественным движением «Трудовой Урал».

А в 18:00 от Главпочтамта началось шествие, организованное свердловским обкомом КПРФ. Его участники дошли до площади 1905 года, где также провели праздничный митинг.

Праздничные торжества были организованы в честь 101-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

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