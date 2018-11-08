В Иракском Курдистане растет уровень семейного насилия

Эрбиль, Ирак, , 08:42 — REGNUM В Иракском Курдистане растет число женщин, подвергающихся насилию в семье, сообщает 8 ноября Kurdistan.ru.

По данным управления по борьбе с насилием в отношении женщин курдской автономии, с начала 2018 года в регионе были убиты 32 женщины. Кроме того, 53 женщины попытались совершить самоубийство по причине насилия в семье.

Также аналитики зафиксировали 80 случаев сексуального насилия в семье. Данные показатели превосходят данные 2017 года за аналогичный период.

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