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В Иракском Курдистане растет уровень семейного насилия

Общество

Были убиты 32 женщины

Эрбиль, Ирак, 8 ноября 2018, 08:42 — REGNUM  В Иракском Курдистане растет число женщин, подвергающихся насилию в семье, сообщает 8 ноября Kurdistan.ru.

По данным управления по борьбе с насилием в отношении женщин курдской автономии, с начала 2018 года в регионе были убиты 32 женщины. Кроме того, 53 женщины попытались совершить самоубийство по причине насилия в семье.

Также аналитики зафиксировали 80 случаев сексуального насилия в семье. Данные показатели превосходят данные 2017 года за аналогичный период.

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