Сто первый Октябрь: знать, чтобы расти в будущее

Санкт-Петербург, , 00:35 — REGNUM Празднование 101-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции отметили коммунисты Санкт-Петербурга: вечером 7 ноября члены движения «Суть времени», а затем и сторонники КПРФ пришли к крейсеру «Аврора», из орудий которого был совершен залп, возвестивший наступление новой эпохи.

«Я не хочу жить при капитализме, считаю, что нельзя жить без социальной справедливости, а она при нем невозможна, — говорит Марина. — Если бы у меня не было примера Советского Союза, то я бы, наверное, не имела, с чем сравнить, и то, что есть, казалось бы мне единственным вариантом. Но я знаю, что бывает иначе, и, учтя ошибки прошлого, мы все-таки могли бы создать общество той самой справедливости, которой сейчас так не хватает».

«Сейчас в Америке проведено исследование, согласно которому половина американцев хотели бы жить не в капстране, а при социализме или даже коммунизме, — считает Дарья. — И это при том, что ни в одной стране мира не было такой мощной антикоммунистической пропаганды, как в США. Я уверена, что если сейчас наши власти продолжат свою десоветизаторскую линию, будут и дальше гнуть все эти бесконечные бесчеловечные реформы, то получат не те 70−80% просоветских или лояльных к СССР людей, а все 99%, причем оставшийся один процент будут составлять они сами и их лакеи, которые же и предадут их при первой возможности».

«В российской истории есть три важные победы, три даты, которые необходимо помнить и праздновать. Праздник Октября — истинно русский, так же как и 9 мая, и 12 апреля, — это те дни, которые показали всему миру настоящее величие русского народа», — уверен Максим.

«Сегодня, когда российские политические элиты все больше отрываются от народа, о котором они должны заботиться, когда государство нацеливается на обеспечение маленькой кучки богатеев, идеи Октября о построении справедливого общества воспринимаются как все более и более жизненные, — считает Игорь. — Опыт Октября должен быть воспринят Россией не только для того, чтобы чтить и помнить прошлое, но и чтобы знать, куда идти — и куда расти в будущее, ведь все живое растет — и живая страна тоже».

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