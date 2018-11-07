Проблемы россиян за рубежом: задержания, препятствия в работе, провокации

Москва, , 21:18 — REGNUM Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод представил в среду доклад Московского бюро по правам человека о нарушениях прав россиян, проживающих в западных странах.

«В последние годы значительно возросло количество нарушений прав россиян, которые проживают временно или постоянно за пределами Российской Федерации. Они многоплановы и касаются широкого спектра проблем, включая незаконные задержания и аресты, создание препон для дипломатической и журналистской работы, вмешательство в частную жизнь, клевету и провокации», — говорится в докладе.

Правозащитники связывают эту тенденцию с тем, что «в настоящее время Россия вовлечена в масштабную конфронтацию с западным миром — самую крупную с момента окончания холодной войны и распада Советского Союза».

Доклад содержит несколько разделов, посвященных наиболее распространенным типам нарушений прав россиян за рубежом, например, речь идет о незаконных арестах граждан РФ и сомнительных приговорах американских судов (дела Виктора Бута, Константина Ярошенко), высылке российских дипломатов, преследовании российских журналистов и правозащитников, изъятии органами опеки детей из семей граждан России.

«Дискриминационные практики в отношении граждан РФ за рубежом многообразны. Это и давление на свободу слова, и неправовые экстрадиции, и вмешательство в личную жизнь, и препятствие профессиональной и общественной деятельности (дипломатической, экономической, правозащитной и научной)», — цитирует документ ТАСС.

«Ответные действия со стороны Российского государства и общества не могут сводиться к спорадическим обличительным действиям. Они должны иметь системный характер», — полагают правозащитники и рекомендуют МИД РФ готовить ежегодные доклады о положении с правами граждан России и соотечественников за рубежом. «Аналогичные доклады тематического характера (свобода слова, нарушения прав в пенитенциарной системе и ювенальной юстиции) следует публиковать Общественной палате РФ, различным институтам омбудсменов (уполномоченные по правам человека, правам ребенка). Эти доклады следует переводить как минимум на языки ООН и делать предметом широкого экспертного обсуждения как в России, так и за ее пределами», — указывается в докладе Московского бюро по правам человека.

Кроме того, предлагается привлечь к борьбе с дискриминацией россиян представителей гражданского общества. В связи с этим рекомендуется создать при МИД РФ координационную группу из представителей НКО, юристов, дипломатов, журналистов «для мониторинга фактов дискриминации граждан РФ за рубежом и выработки механизмов правового и политического реагирования», а также выработать пути поддержки профильных НКО, осуществляющих правовую защиту россиян за рубежом, и оказать им содействие на различных международных площадках (ООН, Совет Европы, ОБСЕ).