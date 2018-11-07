В МЧС назвали причину большинства пожаров в торговых центрах

Москва, 7 ноября 2018, 19:48 — REGNUM Главной причиной пожаров в торговых центрах в России в 2018 года становились проблемы в работе электрооборудования. Об этом 7 ноября сообщил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.
«В 2018 году произошло порядка 80 пожаров в торговых центрах. Основная причина 62% из них — электротехника», — приводит его словам РИА «Новости».
Еникеев уточнил, что в большинстве случаев пожары происходят из-за неисправности осветительной арматуры, электросварочного оборудования, электропроводов, а также в результате коротких замыканий и перегрузки.
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в МЧС сообщили, что со второй половины 2019 года ведомство начнёт осуществлять проверки торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей по новым категориям пожарной опасности.
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