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В МЧС назвали причину большинства пожаров в торговых центрах

Общество

С начала года в стране произошло около 80 пожаров в торговых центрах

Москва, 7 ноября 2018, 19:48 — REGNUM  Главной причиной пожаров в торговых центрах в России в 2018 года становились проблемы в работе электрооборудования. Об этом 7 ноября сообщил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

«В 2018 году произошло порядка 80 пожаров в торговых центрах. Основная причина 62% из них — электротехника», — приводит его словам РИА «Новости».

Еникеев уточнил, что в большинстве случаев пожары происходят из-за неисправности осветительной арматуры, электросварочного оборудования, электропроводов, а также в результате коротких замыканий и перегрузки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в МЧС сообщили, что со второй половины 2019 года ведомство начнёт осуществлять проверки торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей по новым категориям пожарной опасности.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС начнёт проверять торговые центры по новым категориям опасности

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