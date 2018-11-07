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Госдума запретит ловлю рыбы и разведение аквакультуры на одном водоеме

Общество

Также запрещается оборот жаберных сетей

Москва, 7 ноября 2018, 18:59 — REGNUM  Госдума намерена запретить выращивание рыбы и ее любительскую ловлю на одном водном объекте. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о любительском рыболовстве.

«Мы также вводим запрет на любительское рыболовство и аквакультуру на одном водном объекте, что позволит исключить споры между рыбаками-любителями и теми, кто разводит рыбу», — заявил Николаев.

Также запрещается оборот жаберных сетей, вводится запрет на подводную охоту с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы под водой.

Читайте развитие сюжета: Госдума разрешает ловить рыбу сетью в некоторых регионах

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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