В деле об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе появилась третья женщина

Уфа, , 13:45 — REGNUM На «вечеринке», которую прямо в служебном кабинете в здания отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району устроили высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов Башкирии, была не одна, а три женщины. Об этом заявил адвокат одного из подозреваемых в групповом изнасиловании девушки-дознавателя Аслям Халиков.

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«Там было три женщины. Это, по моему мнению, исключает нападение. Совместные корпоративы есть везде, в каждой организации», — цитирует «Комсомольская правда» слова правозащитника.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что девушка-дознаватель пришла на «вечеринку» не одна, а с подругой.

Сторона защиты призвала воздержаться от преждевременных обвинений в адрес сотрудников полиции, а СМИ — не накалять страсти.

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Жена подозреваемого в групповом изнасиловании в Уфе рассказала о его алиби

Как сообщало ИА REGNUM, групповое изнасилование произошло в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району. Жертвой трёх сотрудников полиции стала их коллега — 23-летняя девушка-дознаватель, которая является дочерью высокопоставленного силовика.

Под следствие по обвинению по двум статьям УК РФ — в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера — попали 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летний начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району. Все трое были задержаны и арестованы по решению суда. В настоящее время за порочащий честь и достоинство проступок они уволены из органов.

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