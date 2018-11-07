Салат со свеклой и луком, рыбный шницель: чем накормят дошколят Заинска

Заинск, Татария, , 13:07 — REGNUM Исполком Заинского района Татарии объявил конкурс на организацию сбалансированного питания воспитанников бюджетных дошкольных образовательных учреждений на 2019 год. Начальная цена контракта — 11 012 103,22 рубля. Победителя определят 5 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Расходы будут оплачены из районного бюджета. Стоимость питания на одного ребёнка в день составляет 174,63 рубля. В техническом задании содержится примерное десятидневное меню рационов питания для санаторных групп дошкольных образовательных учреждений при 12-часовом пребывания. В списке — салат (свекла отварная, лук репчатый, зеленый горошек, масло растаительное, соль), кисель, сок, каша гречневая (вязкая) с сахаром, рассольник с мясными фрикадельками со сметаной, запеканка картофельная с мясом птицы с соусом молочным, шницель рыбный, каша молочная пшенная с яблоками (вязкая) с маслом, какао с молоком, морковь тертая с сахаром, макароны отварные, каша молочная геркулесовая (жидкая) с маслом, салат из отварной свеклы с сыром, суп картофельный с рыбными консервами, чай с зефиром, пюре гороховое, мясные котлеты и прочее.

Примерное десятидневное меню рационов питания с 12-часовым пребыванием для дошкольных образовательных учреждений включает среди прочего котлеты рыбные, запеканку картофельную с мясом птицы и молочным соусом, кашу гречневую с сахаром, кашу рисовую, суп молочный с пшеном, борщ из свежей капусты с картофелем и сметаной, зразы мясные с сыром, кашу молочную геркулесовую с маслом, капусту тушеную с мясом.

Во втором варианте меню мясных блюд несколько меньше, преобладают крупы, чаще встречаются рыбные котлеты. Например, меню ужина одного из дней включает фруктовый десерт, вареное яйцо, овощное рагу, хлеб и полусладкий чай.

Напомним, с 1 января 2019 года в детсадах Татарии ожидается рост родительской платы за пребывание детей. Было подсчитано, что содержание ребенка в возрасте от трёх до семи лет в группе с 10,5-часовым пребыванием для родителей в 2019 году будет в среднем обходиться почти 1,7 тыс. рублей в месяц. При этом в родительских сообществах заявляют, что этой суммы давно нет, а то, что в реальности выплачивается, существенно выше — бывает и 3,5 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, средняя зарплата в Татарии за январь-июнь 2018 года была на уровне 35,3 тыс. рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, если ребёнок отсутствовал в детском саду по уважительной причине, то родительская плата пересчитывается только в части стоимости питания. Законопроект, который был призван ввести полный перерасчёт за полный день при уважительной причине, был отвергнут властями как затратный.

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