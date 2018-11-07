О новом законопроекте: «люди не видят блага в уплате налогов»

Оренбург, , 13:29 — REGNUM Одобренный Госдумой в первом чтении законопроект о налоге для самозанятых предполагает легализацию тех граждан, которые сейчас работают в теневом секторе. Комментируя новую законодательную инициативу, председатель профсоюза предпринимателей Оренбурга Максим Скивко в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил сомнение в массовом выходе из тени граждан при вступлении в силу законопроекта.

«Вопросы «где и кем работаешь?» скоро станет задавать неприлично. Раньше человек мог рассказать, чем он занимается, а сейчас ответ: «Кручусь». Почему люди не видят благо в уплате налогов — этому есть простое объяснение: коррупция и нерациональное или неэффективное распределение бюджетных денежных средств. Нужно сначала менять риторику государственных служащих. Чиновник должен говорить, мы потратили N денежных средств налогоплательщиков, а не бюджетных средств. Учитывать мнение жителей территорий, на что и сколько потратить. А при таком раскладе, как сейчас, люди говорят — «зачем платить налоги, если все за нас решили и разворовали», — сказал Скивко.

Комментируя законопроект о самозянятых, лидер оренбургского профсоюза предпринимателей отметил, что администрирование нового вида налога (в том числе принудительное выявление самозанятых) не покроет сумму собранных налогов. И граждане России только потеряют от введения в действия этого налога. Пока реальность такова.

Напомним, в первом чтении Госдума приняла законопроект о введении нового налога для самозанятых. Ставка налога составит 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами. Если проект одобрят окончательно, то он начнёт действовать с 1 января 2019 года на протяжении 10 лет только в четырёх регионах России. Участниками налогового эксперимента станут Москва, Татария, Московская и Калужская области.

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