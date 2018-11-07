Если школьным психологам в РФ повысят зарплату, то за чей счёт?

Москва, , 12:05 — REGNUM Не может быть никаких сомнений в том, что школам в РФ необходимы психологи, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Об этом он заявил 7 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра просвещения РФ Ольги Васильевой, высказавшейся о необходимости повышать заработную плату школьных психологов.

«То, что психологи в школах необходимы, это настолько очевидно, что здесь не может быть сомнений, — сказал Луховицкий. — Другой вопрос, как понимать заявление Васильевой. Если её слова означают, что в норматив подушевого финансирования все регионы обязаны будут заложить дополнительные деньги на психолога, это замечательно. А если это будет обозначать, что директору, дав ему те же самые деньги [что и сейчас], скажут: «Как хочешь, но придумывай, чтобы у тебя был психолог», он вынужден будет у одного забрать, а другому дать. Пять-шесть лет назад забирали у психологов и отдавали учителям, потому что появились майские указы, в которых было сказано поднять зарплату учителям. Если сейчас поднимут зарплату психологам, то за счёт кого?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Минпросвещения Ольга Васильева, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме РФ, предположила, что трагедии в Перми и в Керчи окажут влияние на рост зарплат у школьных психологов.

«Я абсолютно согласна, что 0,25 (ставки) для психолога — это не то что ненормально, об этом даже не стоит говорить. Но хочу напомнить, что штатное расписание составляется директором, он решает: 0,25 или 1. Я думаю, что сейчас вся ситуация, которая сложилась в стране, будет убеждать, как нужно себя вести в отношении психолога».

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