Названы самые экологически чистые страны в мире

Москва, , 09:35 — REGNUM Самой экологически чистой страной в мире является Финляндия, следует из ежегодного отчета Pollution Index 2018 Mid-Year, опубликованного на сайте Numbeo.

Так, в топ-10 рейтинга вошли также Исландия, Эстония, Швеция, Норвегия, Новая Зеландия, Дания, Швейцария, Австрия и Австралия. Россия находится на 55-м месте из 102.

Самой экологически загрязненной страной является Монголия, далее идут Афганистан, Мьянма, Бангладеш, Нигерия, Египет, Вьетнам, Ливан и Непал. Отмечается, что индекс показывает, прежде всего, степень загрязнения воды и воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг стран, которые больше всего зарабатывают на туризме и вносят вклад в ВВП, возглавили два китайских города — Шанхай ($35 млрд) и Пекин ($32,5 млрд). На третьем месте оказался Париж ($28 млрд), на четвертом — Орландо ($24,8 млрд) и Нью-Йорк ($24,8 млрд).

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