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Этнографический диктант написали почти 600 жителей Псковской области

Общество

Тестирование проводилось на девяти площадках в Пскове, Великих Луках и Печорском районе

Этнографический диктант написали почти 600 жителей Псковской области
Иллюстрация: Pskov.ru
Большой этнографический диктант в Пскове

Псков, 6 ноября 2018, 18:50 — REGNUM  В Псковской области Большой этнографический диктант в канун Дня народного единства написали 587 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, Псковская область приняла участие в акции уже в третий раз, при этом число участников заметно выросло.

В 2016 году в Большой этнографический диктант написали всего порядка 150 жителей Псковской области, в прошлом году — более 400 человек.

В этом году тестирование проводилось на девяти площадках в Пскове, Великих Луках и Печорском районе. Самому младшему участнику акции — 13 лет, самому старшему — 70 лет. Свои знания проверили школьники, студенты, преподаватели, сотрудники органов власти, общественники.

Напомним, в этом году организаторами диктанта выступили Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Итоги акции подведут 12 декабря.

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День народного единства
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