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По всей России прошел «Большой этнографический диктант»

Общество

Итоги подведут 12 декабря

По всей России прошел «Большой этнографический диктант»
Иллюстрация: Miretno.ru
«Большой этнографический диктант»

Москва, 3 ноября 2018, 02:30 — REGNUM  В России состоялся «Большой этнографический диктант» на проверку знаний о народах, населяющих территорию Российской Федерации, сообщает «Первый канал».

Сообщается, что диктант включал в себя 30 вопросов, на которые необходимо было отметить за 45 минут. Написать диктант можно было как на тысячах площадок по всей России, так и онлайн. Итоги акции будут опубликованы 12 декабря, в День Конституции РФ.

Напомним, «Большой этнографический диктант», по замыслу организаторов акции, позволит оценить уровень этнографической грамотности жителей России и привлечет внимание к этнографии как науке. В России диктант проводится уже третий год при поддержке Фонда президентских грантов.

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