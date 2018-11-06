Госдума проголосовала против федеральных льгот для «детей войны»

Москва, , 14:18 — REGNUM Депутаты Госдумы на пленарном заседании 6 ноября проголосовали против принятия в первом чтении двух альтернативных законопроектов, направленных на поддержку детей войны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о двух законопроектах. Первый был внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР. Они предлагали предоставить гражданам РФ, которые на 3 сентября 1945 года не достигли 18 лет, дополнительные льготы. В частности, им предлагалось ежемесячно выплачивать дополнительно по 1 тыс. рублей, а также предоставить преимущество при приеме в организациях социального обслуживания, как в стационаре, так и в полустационарной форме, а также при предоставлении социальных услуг на дому. Однако профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отметил, что реализация законопроекта приведет к дополнительным расходам федерального комитета в размере 147,2 млрд рублей, при этом авторы не отмечают, за счет каких средств предлагается восполнить выпадающие доходы госказны.

Второй законопроект под авторством депутатов фракции КПРФ предлагал ввести понятие «детей войны», под которым понимались бы все граждане, проживавшие в СССР во время Великой Отечественной войны, которые родились с 22 июня 1948 года по 4 сентября 1945 года. Таким гражданам депутаты предлагали предоставлять льготу в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 1,5 тыс. рублей. Однако профильный комитет Госдумы рекомендовал депутатам не поддерживать законопроект, так как счел, что предложенные законопроектом даты отнесения граждан к категории «дети войны» недостаточно обоснованы.

Большинство парламентариев согласились с позицией профильного комитета, таким образом инициативы были отклонены.