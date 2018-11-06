«Интернет по паспорту»: соцсети о проверке пользователей мессенджеров

Москва, , 13:09 — REGNUM Правительство РФ разработало правила идентификации пользователей мессенджеров с помощью операторов связи. Мессенджерами смогут пользоваться только те жители страны, на которых оформлен номер телефона. Пользователей соцсетей подобное нововведение не обрадовало, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

https://twitter.com/amima/status/1059725266380095488

По мнению юзеров, такие правила ставят крест на свободе слова и нарушают границы личной жизни. Впрочем, некоторые отмечают, что в других странах уже давно действует подобная система и местные жители нормально к ней относятся.

«В Южной Корее давно уже так. И никто крокодиловы слезы не льёт», — пишет Брусничка.

«А в Северной, говорят, ещё лучше. Скорее бы уже и у нас», — ответил Mihel59.

Пользователи считают, что в России достаточно других проблем, решение которых куда важнее, чем регулирование работы мессенджеров и повышение контроля за гражданами РФ.

«Самый «человечный» закон от нашего государства. Больше нигде проблем нет, надо больше контроля, больше, больше», — пишет Mr.Pineapple.

«Нет, не хочется верить в такой маразм… наотрез», — признаётся Игорь Х.

‏Многие вспомнили блокировку Telegram, который официально не должен работать на территории России, однако им успешно пользуются даже некоторые чиновники. По мнению юзеров, это показательная история того, чем может закончиться введение правил идентификации пользователей мессенджеров.

«Telegram уже обязали выдать ключи и запретили в РФ. Что из этого вышло, знают все», — отмечает Рома.

Напомним, согласно правилам идентификации, разработчики мессенджеров будут обязаны проверять пользователя по номеру телефона, зарегистрированному на его имя. При этом операторы связи будут должны провести соответствующую проверку по запросу мессенджера за 20 минут. Если номера нет или оператор не ответил за это время, пользователя не зарегистрируют.

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