В Приморье начали перевозить косаток и белух из бухты Средняя — СМИ

Владивосток, , 12:24 — REGNUM В Приморском крае организации, содержащие в бухте Средняя под Находкой более сотни косаток и белух, начали перевозку редких млекопитающих. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В агентстве отметили, что 3 ноября неподалеку от места, где содержатся млекопитающие, подверглась нападению неизвестных приморская зоозащитница. Мужчины забрали у женщины фотоаппарат, вытащили из него карту памяти и скрылись.

Ранее во Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщили, что надзорные органы организовали проверку условий и целей содержания в бухте Средняя косаток и белух.

В ведомстве сообщили, что после изучения документов, предоставленных организациями, содержащими животных, будет дана оценка соблюдения российского законодательства.

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