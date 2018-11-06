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В Приморье начали перевозить косаток и белух из бухты Средняя — СМИ

Общество

3 ноября неподалеку от места, где содержатся млекопитающие, подверглась нападению неизвестных приморская зоозащитница

Владивосток, 6 ноября 2018, 12:24 — REGNUM  В Приморском крае организации, содержащие в бухте Средняя под Находкой более сотни косаток и белух, начали перевозку редких млекопитающих. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В агентстве отметили, что 3 ноября неподалеку от места, где содержатся млекопитающие, подверглась нападению неизвестных приморская зоозащитница. Мужчины забрали у женщины фотоаппарат, вытащили из него карту памяти и скрылись.

Ранее во Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщили, что надзорные органы организовали проверку условий и целей содержания в бухте Средняя косаток и белух.

В ведомстве сообщили, что после изучения документов, предоставленных организациями, содержащими животных, будет дана оценка соблюдения российского законодательства.

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