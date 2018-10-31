Сведения о подготовке продажи косаток в Китай проверяют в Приморье

Владивосток, , 07:43 — REGNUM В Приморском крае надзорные органы организовали проверку условий и целей содержания в бухте Средняя косаток и белух. Об этом сообщили во Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуре.

О том, что десятки краснокнижных млекопитающих содержатся в бухте, расположенной недалеко от города Находка, ранее писали местные СМИ. Сообщалось, что редких животных готовят к продаже в Китай.

В ведомстве подчеркнули, что после изучения документов, предоставленных организациями, содержащими животных, будет дана оценка соблюдения законодательства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Охотском море отловщики косаток в заливе Николая расстреляли беспилотник с видеокамерой группы мониторинга общественной экологической организации «Друзья океана». Отловщики ведут себя крайне агрессивно и препятствуют активистам-экологам в выполнении их задач.

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