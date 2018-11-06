Прокуратура Украины засекретила решения по делу о «диверсии» на арсенале

Киев, , 12:23 — REGNUM Военная прокуратура Украины засекретила все решения, касающиеся ЧП на складе боеприпасов возле города Ичня Черниговской области, сообщило 6 ноября информационное агентство «Украинские новости».

Журналисты опубликовали ответ военной прокуратуры на свой запрос:

«Прокурором в уголовном производстве… вынесено постановление о применении мер безопасности в рамках указанного уголовного производства в виде необнародования текстов судебных решений (определений)», — сказано в документе.

Напомним, в начале октября на арсенале в Ичне произошло возгорание, которое спасатели ликвидировали в течение двух недель. Огонь уничтожил количество боеприпасов, сопоставимое с тем, что было выпущено ВСУ по Донбассу, начиная с 2014 года.

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Высокопоставленные украинские чиновники, депутаты, а также эксперты и СМИ утверждали, что к ЧП причастны российские спецслужбы и требовали наказать «диверсантов».

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