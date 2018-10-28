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Украинский депутат призвала ответить на «диверсии» на военных складах

Политика

Черновол призвала к ответным действиям, отметив, что такие же склады есть на «оккупированной территории» и на территории России

Киев, 28 октября 2018, 10:09 — REGNUM  Депутат Верховной рады Украины от партии «Народный фронт» Татьяна Черновол заявила, что взрывы на украинских военных складах произошли в результате диверсий, и призвала к ответным действиям в эфире телеканала «Прямой».

В студии программы «Эхо Украины» Татьяна Черновол заявила, что взрывы на военных складах Украины произошли в результате диверсионных атак. Черновол призвала к ответным действиям, отметив, что такие же склады есть на «оккупированной территории» и на территории России.

Один из участников передачи ответил, что такие заявления являются «дорогой в никуда». Он отметил, что это может привести к развязыванию реальной войны, которая закончится полным фиаско для Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 октября на территории склада министерства обороны Украины возле города Ичня Черниговской области начался пожар, сопровождающийся взрывами боеприпасов.

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