Генпрокуратура проверит видеофиксацию нарушений ПДД в Москве

Москва, , 11:00 — REGNUM В Госдуме опасаются, что использование в Москве системы АПК «Стрит Фалькон» нарушает запрет закупки и использования иностранного ПО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября, об этом говорится в запросе депутата Госдумы Вячеслава Лысакова («Единая Россия») в адрес Генерального прокурора Юрия Чайки.

Парламентарий в запросе обратил внимание Генпрокуратуры на то, что АПК «Стрит Фалькон» не признан Росстандартом в качестве специальной автоматизированной измерительной системы, предназначенной для обеспечения контроля за дорожным движением.

«В составе системы отсутствуют измерительные средства, определяющие скорость и место нахождения транспортного средства. Система не в состоянии отличить стоящее транспортное средство от двигающегося с предельно низкой скоростью и распознать причину остановки транспортного средства», — говорится в документе.

Из данных государственного реестра средств измерений следует, что АПК «Стрит Фалькон» разработан и выпущен в производство одноименным предприятием — ООО «Стрит Фалькон», впервые зарегистрированным в налоговых органах 28.07.2017 с уставным капиталом в 10 000 рублей, пишет также Лысаков.

«По данным баланса предприятия, размещенного в публичных источниках, ООО «Стрит Фалькон» не имеет основных фондов, управленческих расходов. Возникают сомнения в возможности данного предприятия с момента его регистрации до момента заключения государственного контракта между ГКУ «АМПП» и ООО «ДатаЛайн» организовать собственное производство и выпуск технических средств измерений, объединить их собственной автоматизированной IT-системой, провести процедуру испытаний и сертификации аппаратно-программного комплекса», — говорится в запросе.

Кроме того, указал парламентарий, по контракту № 0У3/1018ТК-ГК осуществлена государственная закупка права аренды не только технических средств, но и программного обеспечения, производитель которого неизвестен.

«Не исключена возможность нарушения запрета закупки и использования иностранного ПО», — пишет он.

Лысаков просит Чайку провести проверку по всем доводам, изложенным в запросах.

«Также прошу дать оценку действиям департамента транспорта г. Москвы относительно порядка установки дорожных знаков и нанесения дорожной разметки, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств, исходя из правовой позиции, изложенной в определении Верховного суда РФ от 09.11.2017 N АПЛ17−371. Буду признателен за информацию о принятом решении», — говорится в запросе.

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