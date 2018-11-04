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В Шанхае проходит форум российских и китайских СМИ

Общество

Участники ведут обсуждение путей сотрудничества в информационной сфере

Шанхай, Китай, 4 ноября 2018, 19:58 — REGNUM  В Шанхае открылся 4-й российско-китайский медиафорум; Посвященный укреплению контактов и дружественных связей между СМИ двух стран, он собрал 135 журналистов, сообщает 4 ноября Синьхуа.

С китайской стороны мероприятие возглавил руководитель Отдела пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин; с российской — начальник управления по общественным связям и коммуникациям при Президенте России Александр Смирнов и вице-премьер правительства РФ Максим Акимов.

Сделав основной акцент на двустороннем развитии и сближении двух стран, Хуан Куньмин призвал продолжить сопряжение проектов «Пояса и пути» и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он отметил, что китайско-российские отношения носят характер всеобъемлющего взаимодействия и стратегического партнерства и служат «мостом дружбы» между народами.

Смирнов сосредоточился на практических результатах взаимодействия российских и китайских СМИ. Заключено множество контрактов, растет количество переводных изданий, на двух языках выпускаются книги. «Перед нами ряд точек роста, которые мы можем использовать», — подчеркнул российский представитель, предложив совместно проработать программу медиакооперации на 2019−2020 годы.

Акимов, в свою очередь, уточнил это предложение, предложив укрепить совместные позиции в условиях глобальной конкуренции. Среди важнейших сфер взаимодействия чиновник назвал развитие в СМИ цифровой среды и совместных проектов для выхода на глобальные рынки, препятствием для которого не является различие подходов и моделей.

В дискуссии, развернувшейся в рамках и на полях форума, приняли участие генеральный директор китайского провинциального органа «Чжэцзян Жибао» Тан Чжунсян, главный редактор российского «Бизнес-FM» Илья Копелевич, руководители ряда других СМИ двух стран.

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Российско-китайские отношения
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