Крым с размахом отмечает День народного единства

Симферополь, , 13:54 — REGNUM Жители Республики Крым начали отмечать День народного единства с 2 ноября, в городах полуострова проходит множество тематических акций и мероприятий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мининформа РК.

«По всему Крыму по случаю праздника предусмотрены мастер-классы, концерты, выставки и многое другое. В Симферополе в воскресенье с 11:00 на площади им. Ленина с проходит ярмарка народных ремесел, выставка парашютного и радиооборудования, оборудования для дайвинга, авто — авиа‑ и судомоделей, пневматического оружия, мастер-классы по изготовлению и запуску миниракет, укладке парашюта, сборке и разборке оружия», — отметили в пресс-службе.

В течение дня на центральной площади крымской столицы проходит фестиваль национальной кухни народов России.

«С 12:40 в центре города начался праздничный концерт. В 14:00 будет представлен молодёжный мюзикл «Неразделимы», повествующий о межнациональном единстве народов полуострова. Этот же мюзикл в другие дни можно будет увидеть в Ялте, Евпатории, Феодосии, Керчи. Вечером все театры, музеи, парки и библиотеки полуострова подготовят выставки, концерты, мастер-классы, экскурсии, кинолектории и многое другое», — подчеркнули в Мининформе РК.

Напомним, по данным фонда «Общественное мнение», почти 70% граждан России считают, что праздник Дня народного единства нужен стране.