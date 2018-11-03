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Китайское приложение обошло по количеству загрузок Facebook и Instagram

Общество

В октябре приложение TikTok было загружено на 3,81 млн мобильных устройств, что позволило ему впервые сместить Facebook (3,43 млн скачиваний) на второе место

Китайское приложение обошло по количеству загрузок Facebook и Instagram
bssmadeit
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Пекин, 3 ноября 2018, 14:02 — REGNUM  Китайское приложение TikTok в октябре стало лидером по количеству загрузок в App Store и Google Play. Об этом 2 ноября сообщает TechCrunch.

TikTok (в Китае известный как Douyin) представляет собой приложение, позволяющее создавать и публиковать видеозаписи с мобильных устройств. По итогам октября TikTok возглавило список самых популярных приложений в магазинах приложений App Store и Google Play.

В октябре приложение TikTok было загружено на 3,81 млн мобильных устройств, что позволило ему впервые сместить Facebook (3,43 млн скачиваний) на второе место.

Отметим, приложение TikTok было запущено в сентябре 2016 года китайской компанией ByteDance. В июне 2018 года представители компании заявили, что число пользователей, которые использовали приложение хотя бы один раз за месяц, превысило 500 млн.

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