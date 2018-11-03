Китайское приложение обошло по количеству загрузок Facebook и Instagram

Пекин, , 14:02 — REGNUM Китайское приложение TikTok в октябре стало лидером по количеству загрузок в App Store и Google Play. Об этом 2 ноября сообщает TechCrunch.

TikTok (в Китае известный как Douyin) представляет собой приложение, позволяющее создавать и публиковать видеозаписи с мобильных устройств. По итогам октября TikTok возглавило список самых популярных приложений в магазинах приложений App Store и Google Play.

В октябре приложение TikTok было загружено на 3,81 млн мобильных устройств, что позволило ему впервые сместить Facebook (3,43 млн скачиваний) на второе место.

Отметим, приложение TikTok было запущено в сентябре 2016 года китайской компанией ByteDance. В июне 2018 года представители компании заявили, что число пользователей, которые использовали приложение хотя бы один раз за месяц, превысило 500 млн.