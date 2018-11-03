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В Москве пройдет ретроспектива лучших фильмов Караченцова

Общество

Вход бесплатный

В Москве пройдет ретроспектива лучших фильмов Караченцова
Цитата из к/ф «Батальоны просят огня». Реж. Владимир Чеботарев. 1985. СССР
Николай Караченцов в роли старшего лейтенанта Орлова

Москва, 3 ноября 2018, 02:26 — REGNUM  Кинотеатры сети «Москино» бесплатно покажут лучшие фильмы, в которых сыграл российский актер Николай Караченцов, заявил столичный мэр Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Согласно данным сайта сети кинотеатров, бесплатные показы начнутся с 7 ноября. По словам Собянина, вход на кинопоказы будет свободным и не будет требовать регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября российский актер Николай Караченцов умер на 74-м году жизни. Артист посвятил десятилетия творчества театру «Ленком». Прощание с актером проходило 29 октября. На время церемонии в Москве было ограничено движение транспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве прощаются с Николаем Караченцовым

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