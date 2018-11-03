В Москве пройдет ретроспектива лучших фильмов Караченцова

Москва, , 02:26 — REGNUM Кинотеатры сети «Москино» бесплатно покажут лучшие фильмы, в которых сыграл российский актер Николай Караченцов, заявил столичный мэр Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Согласно данным сайта сети кинотеатров, бесплатные показы начнутся с 7 ноября. По словам Собянина, вход на кинопоказы будет свободным и не будет требовать регистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября российский актер Николай Караченцов умер на 74-м году жизни. Артист посвятил десятилетия творчества театру «Ленком». Прощание с актером проходило 29 октября. На время церемонии в Москве было ограничено движение транспорта.

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