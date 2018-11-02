ОНФ держит на контроле ситуацию с пострадавшими в керченской трагедии

Москва, , 20:44 — REGNUM Общероссийский народный фронт следит за тем, как проходит реабилитация и оказывается поддержка пострадавшим в ходе взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже. По официальным данным, все выплаты производятся своевременно, социальные обязательства перед гражданами выполняются должным образом. К контролю над ситуацией также подключилась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, которая провела в Керчи встречи с властями Республики Крым и пострадавшими в местном колледже. Также она регулярно посещает пострадавших ребят в Москве в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии у доктора Леонида Рошаля.

«Произошедшее в Керчи является страшной трагедией и сегодня самое главное — это восстановить здоровье пострадавших ребят. Мы никого не бросим, поможем всем, кто в этом нуждается, обеспечим их дальнейшую реабилитацию», — заявил член Центрального штаба ОНФ, директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

По словам руководителя Исполкома ОНФ Алексея Анисимова, Народный фронт с самого начала следит за тем, как выполняются социальные обязательства перед людьми.

«По нашим данным власти Крыма и Москвы все делают своевременно, никаких нареканий у нас нет. Выплаты пострадавшим произведены в установленные сроки. Со стороны родителей жалоб и обращений, связанных с использованием денежных средств на открытых для них расчетных счетах, не поступало. Что касается ситуации с отцом пострадавшей Натальи Калиниченко, описанной ранее в ряде СМИ, то 26 октября деньги в размере 500 тыс. руб. поступили на счет, который был открыт на имя Натальи. Ее отец Юрий Калиниченко может их получить при предъявлении своего паспорта и свидетельства о рождении дочери. С доставкой этих документов из Керчи ему уже помогает правительство Республики Крым», — заявил Алексей Анисимов.

Он также отметил, что в этой трагической ситуации важно избегать информационных вбросов и не обращать внимание на слухи, которые могут появляться в различных источниках.

«В некоторых средствах массовой информации появляется непроверенная информация. Касаясь таких чувствительных для общества тем, важно сто раз подумать и лишний раз перепроверить все поступившие данные, прежде чем предавать их огласке. Сейчас общая задача — здоровье ребят и возвращение их к полноценной жизни. Активисты «Молодежки ОНФ» уже встретились с ребятами в институте доктора Леонида Рошаля и будут постоянно находиться с ними на связи», — подчеркнул Алексей Анисимов.