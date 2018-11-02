Выбросившего вероятную взятку чиновника арестовали в больнице Петербурга

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 15:16 — REGNUM Суд в Санкт-Петербурге принял решение заключить под стражу чиновника из Ленинградской области, который, как сообщали, СМИ выбросил из автомобиля часть предполагаемой взятки в размере 300 тысяч рублей. При этом выездное заседание суда прошло в больнице, куда чиновник попал сразу после задержания.

Напомним, уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации муниципального образования «Токсовское городское поселение» во Всеволожском районе Ленобласти. Глава муниципалитета подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, 21 октября 2018 года в поселке Токсово чиновник через посредника получил 300 тыс. рублей от общей суммы взятки в 2 млн рублей. Деньги предназначались за подписание актов выполненных работ и справок об их стоимости, а также документов о затратах по восстановлению канализационно-очистных сооружений в Токсово.

Когда рядом с автомобилем, в котором передавалась предполагаемая взятка, появились полицейские, чиновник и посредник попытались скрыться, выбрасывая на ходу деньги в окна машины, но были задержаны. В автомобиле и на дороге вещественные доказательства были собраны. Однако в связи с внезапным ухудшением здоровья задержанный чиновник был госпитализирован.

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Выездное заседание суда по избранию меры пресечения прошло в петербургском медицинском центре имени им. В.А. Алмазова Минздрава России. Следствие настаивало на аресте.

«Выслушав мнения сторон, судья счел доводы следствия убедительными и ходатайство следствия удовлетворил, — сообщили 2 ноября в Следственном управлении СКР по Ленобласти. — В настоящее время по делу продолжается выполнение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос о предъявлении подозреваемому соответствующего обвинения».

Расследование уголовного дела о взятке будет продолжено.

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