Украина теряет территорию в пользу соседних государств — эксперты

Киев, , 13:22 — REGNUM Украина может утратить 5 тыс. гектаров территории на границе с Польшей, сообщили издание «Экономическая правда» 2 ноября со ссылкой на отчёт государственной аудиторской службы.

Украина постепенно лишается территорий, поскольку не финансирует работы по укреплению берегов реки Западный Буг на границе с Польшей.

Подобная угроза существует и на других трансграничных участках — на реке Тиса, по которой Украина граничит с Венгрией и Румынией, на реках Днестр и Прут, отделяющих Украину от Молдавии, на реке Сож между Украиной и Белоруссией.

По оценке экспертов, на укрепление речного берега на границе Украины необходима сумма, превышающая 4 млрд в рублёвом эквиваленте. В течение 2015−2017 годов деньги на эти работы не выделялись вообще.

Всего Украина рискует потерять до 151 тыс. га территории.

Напомним, ранее стало известно о служебном расследовании в отношении украинского чиновника, проиллюстрировавшего своё выступление картой, на которой Крым был обозначен как территория России.

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